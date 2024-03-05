05 марта, 11:02Происшествия
Один резервуар поврежден после взрыва в Белгородской области
Фото: телеграм-канал Mash
Один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области, рассказали в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.
"Угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно", – отметили в пресс-службе.
О пожаре на одном из инфраструктурных объектов региона ранее заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пожар случился после взрыва. Информации о пострадавших не поступало.
Чуть позже в региональном управлении МЧС РФ предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах области. Ведомство призвало жителей оставаться в домах или найти укрытия.
Всего за ночь 5 марта российские силы ПВО смогли уничтожить 3 украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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