Один резервуар поврежден после взрыва в Белгородской области

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Один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области, рассказали в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.



"Угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно", – отметили в пресс-службе.

О пожаре на одном из инфраструктурных объектов региона ранее заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пожар случился после взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

Чуть позже в региональном управлении МЧС РФ предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах области. Ведомство призвало жителей оставаться в домах или найти укрытия.

Всего за ночь 5 марта российские силы ПВО смогли уничтожить 3 украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву