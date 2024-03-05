Ракетная опасность объявлена в нескольких округах Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ведомство призвало жителей по возможности оставаться в домах или укрытиях.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области произошел пожар. По его словам, возгорание зафиксировали после взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

До этого министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 5 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Белгородской области. По информации ведомства, всего было уничтожено три дрона ВСУ.



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