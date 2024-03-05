Пожар произошел в Губкинском городском округе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, возгорание зафиксировали после взрыва. Информации о пострадавших не поступало, аварийные и оперативные службы работают на месте.

Гладков подчеркнул, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Чернышевского в Серпухове. Он спровоцировал пожар.

Позднее его ликвидировали. Сотрудники МЧС России эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек были спасены, из них два ребенка. Пострадали четыре человека, из них один ребенок, их передали медикам.

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