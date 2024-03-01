01 марта, 15:41Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Серпухове
"Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в городе Серпухове", – говорится в сообщении.
В результате случившегося были госпитализированы 6 человек, среди которых есть дети, и повреждены 4 квартиры с последующим возгоранием.
Как добавляется в телеграм-канале главка Следственного комитета РФ по Подмосковью, было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пункте быстрого питания в Сочи, трех человек госпитализировали. Взрыв газа не спровоцировал пожар, несущие конструкции не пострадали, уточнили в МЧС.
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