Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Серпухове

Видео: телеграм-канал "прокуратура Московской области"

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Чернышевского в Серпухове. Жителей здания эвакуировали, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в городе Серпухове", – говорится в сообщении.

В результате случившегося были госпитализированы 6 человек, среди которых есть дети, и повреждены 4 квартиры с последующим возгоранием.



Видео: телеграм-канал "прокуратура Московской области"

На месте произошедшего действия спецслужб координирует прокурор Виталий Хрипунов. Также туда выехали следователи и криминалисты. Они проведут осмотр и установят обстоятельства ЧП.

Как добавляется в телеграм-канале главка Следственного комитета РФ по Подмосковью, было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пункте быстрого питания в Сочи, трех человек госпитализировали. Взрыв газа не спровоцировал пожар, несущие конструкции не пострадали, уточнили в МЧС.

