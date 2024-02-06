Газовый баллон взорвался в жилом доме Севастополя

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Севастополе, что спровоцировало обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Леваневского, 18в. По словам Развожаева, на первом этаже располагается пустое неработающее помещение.

"По моему поручению директор департамента общественной безопасности координирует на месте работу всех оперативных служб. Выезжаю на место происшествия", – добавил губернатор.

Информация по пострадавшим уточняется, в настоящий момент осуществляется эвакуация людей с верхних этажей дома, заключил он.

Ранее сообщалось о двух пострадавших после взрыва газа в жилом многоквартирном здании в дагестанском Дербенте. Как уточнили в МЧС России по республике, хлопок не спровоцировал пожар. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В свою очередь, местная прокуратура организовала проверку.

Взрыв газа стал причиной пожара в жилом доме под Волгоградом