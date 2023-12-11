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11 декабря, 21:26

Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в столице. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на АО "Мосгаз".

"Аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" по каналам экстренной линии "112" в 19:34. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры", – говорится в сообщении.

Специалисты считают, что взрыв случился в результате неправильной эксплуатации газового оборудования.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Утечек газа на месте не зафиксировали.

Ранее сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Более 300 человек эвакуировали из дома в Тобольске после взрыва газа

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