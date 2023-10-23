Жильцов многоквартирного дома эвакуировали под Волгоградом из-за пожара

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали в Котельниковском районе Волгоградской области из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в 11:08. Огонь вспыхнул в пятиэтажке – загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам главы района Сергея Понкратова, причиной возгорания стал взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего в настоящее время неизвестно.

Ранее на Ленинском проспекте в районе дома 99 в Москве загорелся автобус. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, пассажиров внутри автобуса не было.