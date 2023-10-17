Пожар в автосервисе на востоке Москвы потушили

Фото: МЧС России

Пожар в одноэтажном здании автосервиса на Амурской улице на востоке Москвы был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар ликвидирован", – указано в сообщении.

Сообщается, что во время тушения пожара произошло обрушение кровли здания на площади в 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали порядка 100 человек и 30 единиц техники, обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре в автосервисе на востоке Москвы поступило в экстренные службы в 04:01. В 05:35 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в подмосковной деревне Захарово вспыхнул пожар в двухэтажном складе со стройматериалами. Изначально площадь возгорания составляла 350 квадратных метров. В результате частично обрушилась кровля склада.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 675 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 32 человека и 9 единиц техники МЧС РФ.



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