Автосервис загорелся на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке Москвы загорелся автосервис на площади в 750 квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

"В 04:01 поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, Амурская улица, дом 15/1, строение 13. По прибытии было установлено, что горит одноэтажное кирпичное здание на площади 750 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания принимают участие порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Сообщается, что в 05:35 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в подмосковных Химках. Там загорелись торговые ряды. Позже пожар удалось потушить на площади 40 "квадратов".

До этого частный дом загорелся в подмосковной Малаховке. В результате происшествия погибли два ребенка. Уточнялось, что в доме не была установлена пожарная сигнализация.



Промзона вспыхнула в Гольянове