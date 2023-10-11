Торговые ряды вспыхнули в подмосковных Химках

Сильный пожар произошел в Химках. Там воспламенились одноэтажные торговые ряды в микрорайоне Подрезково.

На территории ЧП работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Захарово вспыхнул пожар в двухэтажном складе со стройматериалами. Изначально площадь возгорания составляла 350 квадратных метров. В результате частично обрушилась кровля склада.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 675 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 32 человека и 9 единиц техники МЧС РФ.