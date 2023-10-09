09 октября, 22:39Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар произошел в квартире жилого дома на Туристской улице на северо-западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Он в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что точную причину пожара выяснят по результатам экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.
Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11-м и 12-м этажах. О пострадавших не сообщалось.
До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.
Пожар площадью 2 тыс "квадратов" произошел в Красноярском крае
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