Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире жилого дома на Туристской улице на северо-западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Он в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что точную причину пожара выяснят по результатам экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11-м и 12-м этажах. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.

Пожар площадью 2 тыс "квадратов" произошел в Красноярском крае