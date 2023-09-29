29 сентября, 04:01Происшествия
В жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме на Домодедовской улице. В многоэтажке горят несколько квартир на последних этажах.
На видео очевидцев заметно, как пламя вырывается из окон на 11 и 12 этажах. На месте уже работают пожарные и спасатели, информация о возможных пострадавших пока не поступала.сообщалось, что недалеко от торгового центра Columbus на Варшавском шоссе в Москве загорелась машина. Очевидцы сообщили, что машина выгорела полностью.
До этого на востоке Москвы загорелось нежилое здание. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания.
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