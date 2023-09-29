В жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме на Домодедовской улице. В многоэтажке горят несколько квартир на последних этажах.

На видео очевидцев заметно, как пламя вырывается из окон на 11 и 12 этажах. На месте уже работают пожарные и спасатели, информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось , что недалеко от торгового центра Columbus на Варшавском шоссе в Москве загорелась машина. Очевидцы сообщили, что машина выгорела полностью.

До этого на востоке Москвы загорелось нежилое здание. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания.