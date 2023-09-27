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27 сентября, 13:17

Происшествия

Нежилое здание загорелось на востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Нежилое здание загорелось на востоке Москвы. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, возгорание произошло в нежилом, неэксплуатируемом одноэтажном деревянном здании, расположенном по улице Большой Косинской, находящемся в частной собственности", – говорится в публикации.

Как отмечает надзорное ведомство, пожарная бригада продолжает бороться с огнем. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания.

Ранее пожар произошел в здании в 1-м Советском переулке в Щелкове. Огонь распространился на площади две тысячи "квадратов". Возгорание привело к обрушению третьего мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.

Позднее пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении огня были задействованы 75 спасателей и 26 единиц техники.

Пожар произошел в жилом доме в Щелкове

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