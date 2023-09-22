Площадь пожара в Щелкове увеличилась до 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в торгово-офисном здании в Щелкове увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Помимо этого, обрушилась мансарда на площади 1 тысяча "квадратов".

По информации прокуратуры Московской области, сообщение о задымлении по адресу 1-й Советский переулок поступило в 06:40 по московскому времени. Информации о пострадавших нет. Щелковская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара.

Ранее площадь возгорания выросла с 1 000 до 1 200 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники.

Пожар в Щербинке полностью ликвидирован на площади 1 тыс "квадратов"