22 сентября, 10:19Происшествия
Горящее здание в подмосковном Щелкове частично обрушилось
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
У горящего торгово-офисного здания в Щелкове частично обрушился третий этаж. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
В сообщении подчеркнули, что Щелковская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в здании по адресу 1-й Советский переулок.
По предварительной информации, сообщение о задымлении поступило в 06:40 по московскому времени. Тушение пожара продолжается, информации о пострадавших нет.
Ранее площадь возгорания выросла с 1 000 до 1 200 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники.
До этого огонь вспыхнул на Новочеремушкинской улице в Москве в здании "Газпрома". Спасатели использовали автовышку и эвакуировали сотрудников из здания.
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