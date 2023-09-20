Пожар произошел на Новочеремушкинской улице в Москве

Огонь вспыхнул на Новочеремушкинской улице в Москве в здании "Газпрома", сообщили очевидцы.

Спасатели используют автовышку и эвакуируют сотрудников из здания.

Ранее пожар на предприятии по производству металлоконструкций произошел в Псковской области. Его площадь составляла 900 квадратных метров.

До этого возгорание зафиксировали по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3. Когда спасатели прибыли на территорию ЧП, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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