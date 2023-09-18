Пожар произошел в строящемся здании на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на объекте в столичном районе Северном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 13:51 по московскому времени. Огонь вспыхнул по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя на территории строящегося здания, которое самостоятельно покинули около восьми человек.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные ликвидируют возгорание.

Как сообщили в оперативных службах города ТАСС, здание горит на территории технопарка "Физтехпарк". Из окон люди просят о помощи, уточнил собеседник агентства.

По его данным, площадь пожара составляет 70 квадратных метров, из здания спасли двух человек, их передали для осмотра медикам.

Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Его локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов".

Позже возгорание было ликвидировано. В тушении задействовали 114 человек и 38 единиц техники.

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