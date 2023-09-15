15 сентября, 14:30Происшествия
Пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Самарской области.
Огонь вспыхнул в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9. Площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров.
Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Устанавливаются причины возгорания.
Действия правоохранительных органов и аварийных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Советского района Самары Алексей Баев.
В МЧС рассказали, что сообщение о ЧП поступило в 10:39 (09:39 мск). На площади 100 квадратов горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 500 квадратных метров.
Всего в тушении задействованы 114 человек и 38 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 54 "квадратов" в двух нежилых строениях в подмосковном поселке Горки Ленинские в Ленинском городском округе. Возгорание удалось локализовать, а позже ликвидировать.
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