Склад загорелся около Ленинградского вокзала в центре Москвы

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Около Ленинградского вокзала в центре Москвы загорелся склад. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Недалеко от Ленинградского вокзала по адресу Комсомольская площадь, 1а, строение 14, начался пожар на складе", – сообщил собеседник агентства.

На фоне произошедшего к месту ЧП были отправлены пожарные подразделения. Информация о возможных пострадавших уточняется.

По информации источника Агентства "Москва", площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На территории складских помещений загорелся мусор, после чего огонь перекинулся на ангар и его кровлю.

Как сообщается в телеграм-канале главного управления (ГУ) МЧС РФ, пожар на месте происшествия локализован. В ведомстве пояснили, что в районе Ленинградского вокзала загорелась кровля неэксплуатируемой постройки.

Позже спасатели сообщили о ликвидации возгорания.

До этого пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже его удалось ликвидировать.



Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном