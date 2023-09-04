04 сентября, 21:51 (обновлено 04.09.2023 22:07)Происшествия
Склад загорелся около Ленинградского вокзала в центре Москвы
"Недалеко от Ленинградского вокзала по адресу Комсомольская площадь, 1а, строение 14, начался пожар на складе", – сообщил собеседник агентства.
На фоне произошедшего к месту ЧП были отправлены пожарные подразделения. Информация о возможных пострадавших уточняется.
По информации источника Агентства "Москва", площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На территории складских помещений загорелся мусор, после чего огонь перекинулся на ангар и его кровлю.
Как сообщается в телеграм-канале главного управления (ГУ) МЧС РФ, пожар на месте происшествия локализован. В ведомстве пояснили, что в районе Ленинградского вокзала загорелась кровля неэксплуатируемой постройки.
Позже спасатели сообщили о ликвидации возгорания.
До этого пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже его удалось ликвидировать.
Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном
Читайте также