Пожар на площади 1 000 "квадратов" произошел на складе с текстилем в Ивановской области

Фото: телеграм-канал "Кинешемец.RU | Кинешма"

Пожар в складском помещении с текстильной продукцией вспыхнул в Кинешме Ивановской области, распространившись на площади 1 000 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 11:46. ЧП произошло по адресу город Кинешма, улица 2-я Шуйская, дом 1Д.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение в складском здании с текстильной продукцией на площади 1 000 квадратных метров. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении.

К 12:02 возгорание удалось локализовать. Погибших и пострадавших не выявили.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошел пожар. Его площадь составляла 1,2 тысячи квадратных метров. Позже огонь удалось полностью ликвидировать.

Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном