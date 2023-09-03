Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Частное судно загорелось на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на водном и воздушном транспорте организована проверка по факту возгорания судна "Аллегра" на Клязьминском водохранилище в Московской области", – говорится в публикации.

Специалисты предполагают, что судно могло задеть линии электропередач, в результате чего и произошло возгорание.

Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и принять соответствующие меры.

Ранее пожар был ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска. Уточнялось, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ.

По данным МЧС, для проверки соседних трюмов направили четыре звена газодымзащиты. Чтобы охладить металл при возгорании подали четыре пожарных ствола.

К тушению пожара на площади 300 квадратных метров были привлечены 45 человек и 12 единиц техники.



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