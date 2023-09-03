03 сентября, 21:49Происшествия
Частное судно загорелось на Клязьминском водохранилище
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Частное судно загорелось на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на водном и воздушном транспорте организована проверка по факту возгорания судна "Аллегра" на Клязьминском водохранилище в Московской области", – говорится в публикации.
Специалисты предполагают, что судно могло задеть линии электропередач, в результате чего и произошло возгорание.
Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и принять соответствующие меры.
Ранее пожар был ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска. Уточнялось, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ.
По данным МЧС, для проверки соседних трюмов направили четыре звена газодымзащиты. Чтобы охладить металл при возгорании подали четыре пожарных ствола.
К тушению пожара на площади 300 квадратных метров были привлечены 45 человек и 12 единиц техники.
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