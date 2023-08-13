Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Раменском, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ по региону.

"В 14:29 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

Пожар на складе в Раменском вспыхнул 13 августа. Изначально площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров, но позже она выросла до 2,7 тысячи "квадратов". Впоследствии спасателям удалось локализовать пожар.

Уточнялось, что внутри склада загорелись удобрения. Информации о пострадавших нет. В качестве предварительной причины происшествия прокуратура Подмосковья назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных мероприятий.

В МЧС по Подмосковью, в свою очередь, добавили, что существует опасность перехода пламени на соседний склад. К тушению огня привлекли 70 человек и 26 единиц техники.

Площадь пожара в Раменском выросла до 2,7 тыс "квадратов"