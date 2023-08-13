Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Один человек погиб, еще двое получили травмы при пожаре в двух частных домах в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло загорание двух частных домов в деревне Картмазово. В результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали", – говорится в сообщении.

На территории происшествия работают экстренные службы, площадь пожара и его причины уточняются.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области вспыхнул огонь на мусорном полигоне. Свалка расположена в поселке Гидроторф Балахнинского района. К ликвидации пламени привлекли бригаду МЧС и сотрудников администрации района.

До этого в подмосковном Одинцове на Зеленой улице произошло возгорание на складе. По информации экстренных служб, пожар локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Данные о пострадавших и жертвах не поступали.

Специалисты не выявили ухудшение качества воздуха после пожара в Одинцове