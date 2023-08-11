Электроподстанция в Калуге загорелась после удара молнии

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

Электроподстанция на территории села Росва в Калуге загорелась после удара молнии. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Губернатор уточнил, что в настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. По его словам, в результате ЧП были выведены из строя два трансформатора.

На месте инцидента находятся пожарные расчеты и аварийные службы. Специалисты переключают электросети и восстанавливают подачу электроэнергии. Сейчас без света остались порядка 18 тысяч местных жителей.

"Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Принимаются необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения", – сообщил Шапша.

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