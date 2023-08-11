Склад в Одинцове загорелся на площади в 2 тысячи квадратных метров

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Пожар начался на складе в подмосковном Одинцове на Зеленой улице. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

Возгорание локализовано на площади в 2 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, заявили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что новостройка загорелась на Зубовской улице в центре Москвы. Возгорание на крыше здания потушили еще до приезда пожарных.

До этого пожар произошел в автосервисе в селе Константиново городского округа Домодедово. Его площадь достигала 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.



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