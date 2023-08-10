Пожар в автосервисе в Домодедове локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в автосервисе в Домодедове был локализован на площади в 1 200 квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области сообщает РИА Новости.

"Пожар в автосервисе локализован в 04:18", – заявили в МЧС.

О пожаре в автосервисе в селе Константиново стало известно в ночь на 10 августа. Пожарные сообщили о возгорании в автосервисе на площади в тысячу квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.



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