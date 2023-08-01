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20:34

Происшествия

Возгорание на предприятии по производству шин в Люберцах полностью ликвидировали

Фото: МЧС России

Возгорание в трех ангарах предприятия по производству шин в Люберцах полностью потушено. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар в Котельническом проезде в Люберцах вспыхнул днем 1 августа. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

Затем площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Число задействованных выросло до 70 человек и 21 единицы техники.

На площади 1,3 тысячи "квадратов" пожар локализовали. Отмечалось, что одной из возможных причин случившегося могли быть сварочные работы.

В 14:34 было ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме

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