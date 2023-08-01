Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сварочные работы могли стать причиной пожара в Котельническом проезде в Люберцах. Прокуратура Московской области сообщила о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, сегодня днем в ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном в Котельническом проезде, при осуществлении сварочных работ произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента. Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося.

О возгорании на строительной базе в Котельническом проезде в Люберцах стало известно ранее 1 августа. К ликвидации огня привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

На кадрах, заснятых проезжающими мимо водителями, было видно, как над территорией объекта поднимается столб густого дыма.

В МЧС РФ уточнили, что горят три ангара. Сообщалось, что огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.



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