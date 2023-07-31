Задымление произошло в женской консультации на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Задымление произошло в одном из помещений женской консультации № 2 городской клинической больницы имени Ерамишанцева, которая занимает первый этаж постройки. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Депздрава, опровергнув ранее появившуюся в СМИ информацию о пожаре и возгорании в здании, из-за которых пришлось эвакуировать около 20 человек.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Возможной причиной задымления стал неисправный светильник.

"Сработали противопожарные системы. На место были вызваны экстренные службы", – объяснили в департаменте.

Добавляется, что во время проверки помещения и устранения последствий пациенты и сотрудники были временно эвакуированы. На данный момент консультация приступает к работе в штатном режиме.

Ранее пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Гагаринский" на юге столицы. Причиной стал задымившийся электросамокат.

До этого посетителей и персонал гостиницы "Маринс Парк Отель", которая располагается в центре Ростова-на-Дону, эвакуировали из-за задымления. На место происшествия прибыли специалисты газодымозащитной службы.

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