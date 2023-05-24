Один человек пострадал при пожаре в здании театра Et Cetera в центре Москвы

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Один человек пострадал при пожаре в административном здании театра Et Cetera в Красносельском районе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, пострадавшим стал ликвидирующий пожар сотрудник МЧС, который надышался угарным газом. Его госпитализировали.

24 мая в столичном театре Et cetera произошло задымление, в результате была проведена эвакуация более 50 человек. Сейчас возгорание ликвидировано. Пожар распространился на площади 9 квадратных метров. Уточняется, что огонь вспыхнул на пятом этаже театра.

Ранее в СМИ сообщалось, что на складе самокатов в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу Гостиничный проезд, дом 8, корпус 1. По данным прессы, возгорание началось на первом этаже здания, там организовали эвакуацию.