Свыше 50 человек эвакуировали из театра Et Cetera в центре Москвы из-за задымления

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В столичном театре Et cetera произошло задымление, в результате была проведена эвакуация более 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Учреждение находится на Фроловом переулке, доме 2. На территории ЧП работают спасатели, причины задымления уточняются.

Сейчас возгорание ликвидировано. Пожар распространился на площади 9 квадратных метров. Уточняется, что огонь вспыхнул на пятом этаже театра.

Ранее в СМИ сообщалось, что на складе самокатов в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу Гостиничный проезд, дом 8, корпус 1. По данным прессы, возгорание началось на первом этаже здания, там организовали эвакуацию.

До этого поступала информация о пожаре в здании военного комиссариата столичного Преображенского района. Открытое горение было зафиксировано на седьмом этаже здания. Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать пламя.