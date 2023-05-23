Один человек погиб, пятеро пострадали в результате пожара на теплоходе в ХМАО

Фото: страница ВК "МТУ Ространснадзора по УФО"

Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре, который произошел на теплоходе "РТ-377" в Ханты-Мансийском автономном округе. Управление Ространснадзора по УФО рассказало о происшествии в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Хлопок и возгорание произошли на судне во время ночной стоянки в районе поселка Зенково.

"Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь", – сообщается в публикации.

17 апреля прогулочное судно 30 minutes перестало выходить на связь. На нем находились трое граждан РФ, которые следовали по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. Судно пропало сразу после выхода из саудовского порта Джизан.

К поискам подключились власти Саудовской Аравии. Кроме того, по факту происшествия начал проверку Следственный комитет РФ.

Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными 27 апреля.

