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Один человек погиб, пятеро пострадали в результате пожара на теплоходе в ХМАО
Фото: страница ВК "МТУ Ространснадзора по УФО"
Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре, который произошел на теплоходе "РТ-377" в Ханты-Мансийском автономном округе. Управление Ространснадзора по УФО рассказало о происшествии в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
Хлопок и возгорание произошли на судне во время ночной стоянки в районе поселка Зенково.
"Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь", – сообщается в публикации.
17 апреля прогулочное судно 30 minutes перестало выходить на связь. На нем находились трое граждан РФ, которые следовали по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. Судно пропало сразу после выхода из саудовского порта Джизан.
К поискам подключились власти Саудовской Аравии. Кроме того, по факту происшествия начал проверку Следственный комитет РФ.
Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными 27 апреля.
Теплоход "Александр Свирский" сломался на Волге в Конаковском районе
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