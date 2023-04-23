В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя россиянами

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В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя российскими гражданами сразу после выхода из порта саудовского города Джизан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника заведующего консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев.

"Почти неделю экипаж 30 minutes не выходит на связь. Определить местоположение судна невозможно, поскольку оно отключило транспондеры автоматической системы идентификации", – отмечается в сообщении.

Диппредставитель рассказал, что посольство России и власти Саудовской Аравии не смогли найти подтверждения того, что судно могли захватить пираты, орудующих в водах Красного моря в районе Джибути и Эритреи.

Ранее сообщалось, что аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" вышло из порта Корсаков к порту Шахтерск на Сахалине, чтобы оказать помощь севшему на мель иностранному судну KC Hadong. В ведомстве уточнили, что судно в Шахтерск прибудет 24 апреля.

