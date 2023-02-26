Два теплохода сели на мель в Волго-Каспийском канале

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На иранском теплоходе "Назмехр" обнаружили пробоину при посадке на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом информирует сайт МЧС по региону.

"25 февраля в 22:00 (21:00 по московскому времени) поступило сообщение о том, что на 170 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (морская часть), сели на мель теплоход, (груз – соль (1,5 тысячи тонн) и шесть грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам" (без груза)", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, на первом судне повреждения получили корпуса, акватория не загрязнена. Там находится экипаж из 12 человек, запасов еды и воды хватит на 10 дней. Угрозы затопления не выявили.

На втором судне пребывает 14 человек. В ведомстве рассказали, что "Тиам" не получил повреждений.

Ранее сообщалось, что в Амурском заливе во Владивостоке опрокинулось маломерное рыболовное судно. Происшествие случилось ночью 9 декабря за пределами акватории порта. На борту находился экипаж из трех человек. Они были спасены.

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