Четыре баржи сорвало с якоря у берегов Сахалина – МЧС

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Четыре баржи сорвало с якоря у берегов Сахалина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

По информации министерства, на данный момент в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Несколько из них – на севере Амурского лимана, две другие – южнее, в Амурском лимане, у берегов Сахалина.

В МЧС также уточнили, что всего на баржах находятся около 124 человек.

Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.

Жертвами ЧП стали несколько человек. Происшествие случилось в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.