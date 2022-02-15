Несколько человек погибли в кораблекрушении в водах Канады – СМИ

15:19
Фото: ТАСС/Gianluca Vannicelli/IPA via ZUMA Press
Несколько человек стали жертвами кораблекрушения в водах Канады. Об этом сообщает испанская газета Faro de Vigo.
В момент трагедии на борту рыболовного судна Villa de Pitanxo находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, а также перуанцы и датчане.
Крушение судна произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.
Газета ABC со ссылкой на представителя правительства Испании в Понтеведре Маика Ларриба сообщила, что в кораблекрушении есть погибшие, нескольких человек удалось спасти.
Поисково-спасательная операция продолжается.
В начале февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае затонуло краболовное судно "Акванавт". Жертвой инцидента стал старший механик. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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