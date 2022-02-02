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Происшествия

07:09

Уголовное дело возбуждено после гибели человека при затоплении судна в Приморье

происшествия регионы

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено по факту затопления краболовного судна в порту Зарубино Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

"Предварительно установлено, что <...> у причала № 6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения произошло затопление судна "Акванавт". В результате затопления судна погиб старший механик", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека".

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся работы по поднятию судна на поверхность. На место также выехала следственная группа.

Проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания также начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что судно затонуло в бухте Нагаева в Магаданской области. По словам очевидцев, его сорвало с места стоянки на берегу высокой волной, сильным ветром и течением. По предварительным данным, корабль был плохо закреплен.

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