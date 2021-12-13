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Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. Об этом сообщает портал Nordic News.

ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. По некоторым данным, один из кораблей перевернулся. При этом два человека находятся в воде.

В настоящее время специалисты приступили к спасательной операции.

Ранее пожар произошел на речном судне на ремонтно-эксплуатационной базе флота в Хабаровске. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В его тушении приняли участие 42 человека и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.