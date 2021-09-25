Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

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Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану в Турции.

Как отметили в ведомстве, погибших и пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ рулевого управления турецкого судна.

Сейчас на место направлены буксиры береговой охраны.

Ранее сообщалось, что движение судов по Суэцкому каналу восстановлено после снятия с мели танкера. Танкер под флагом Панамы следовал по каналу на юг из Порт-Саида в сторону Порт-Судана. Судно удалось снять с мели при помощи двух буксиров, после чего оно продолжило свой путь.