Движение судов по Суэцкому каналу восстановлено после снятия с мели танкера

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Движение судов по Суэцкому каналу было временно приостановлено из-за севшего на мель сухогруза Coral Crystal, к настоящему моменту судоходство удалось восстановить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.

Танкер под флагом Панамы следовал по каналу на юг из Порт-Саида в сторону Порт-Судана. Судно удалось снять с мели при помощи двух буксиров, после чего оно продолжило свой путь.

Инцидент привел к образованию очереди из четырех судов на южном направлении. На навигации в северном направлении ситуация не отразилась.

24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури. Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.

