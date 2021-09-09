Движение судов по Суэцкому каналу восстановлено после снятия с мели танкера

16:51
Фото: ТАСС/Sayed Hassan/dpa/picture-alliance
Движение судов по Суэцкому каналу было временно приостановлено из-за севшего на мель сухогруза Coral Crystal, к настоящему моменту судоходство удалось восстановить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.
Танкер под флагом Панамы следовал по каналу на юг из Порт-Саида в сторону Порт-Судана. Судно удалось снять с мели при помощи двух буксиров, после чего оно продолжило свой путь.
Инцидент привел к образованию очереди из четырех судов на южном направлении. На навигации в северном направлении ситуация не отразилась.
24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури. Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.
Новости мира: контейнеровоз Ever Given вновь пойдет через Суэцкий канал
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: