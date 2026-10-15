Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:41

Наука

Гигантский гриб нового семейства обнаружили в Китае

Фото: frontiersin.org

Ученые Куньминского института ботаники Академии наук Китая обнаружили в лесах на юго-западе провинции Юньнань крупный дикорастущий гриб, который относится к ранее неизвестному семейству. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"На этот раз был обнаружен не только новый вид, но и совершенно новое семейство – Dianjunaceae. Существует только один представитель этого семейства", – говорится в сообщении.

Высота находки – 0,5 метра, а вес превышает два килограмма. Грибу дали имя Dianjunus rex, то есть "Король дианских грибов". Эволюционно этот вид отделился от сородичей около 65 миллионов лет.

В отличие от привычных шляпочных грибов (базидиомицетов), новый вид принадлежит к сумчатым грибам (аскомицетам). Большинство представителей этой группы имеют микроскопические размеры – к ним относятся, например, плесень и сморчки. Dianjunus rex стал одним из крупнейших известных аскомицетов за всю историю.

По мнению ученых, Dianjunus rex достигает гигантских размеров благодаря эндофитно-сапротрофному переходу. Сначала гриб живет внутри здорового дерева, не нанося ему вреда, а после гибели дерева первым начинает разлагать его древесину – это дает ему преимущество перед другими грибами.

Отмечается, что в Юньнани известно свыше шести тысяч видов грибов, при этом их общее расчетное число в регионе превышает сто тысяч видов.

Ранее ученые Томского государственного университета обнаружили в регионе новые виды грибов, среди которых есть редчайшие экземпляры, ранее не встречавшиеся на территории России. Одна из находок – хруплянка чистая (Psathyrella immaculata).

Читайте также


науказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика