Гигантский гриб нового семейства обнаружили в Китае

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Ученые Куньминского института ботаники Академии наук Китая обнаружили в лесах на юго-западе провинции Юньнань крупный дикорастущий гриб, который относится к ранее неизвестному семейству. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"На этот раз был обнаружен не только новый вид, но и совершенно новое семейство – Dianjunaceae. Существует только один представитель этого семейства", – говорится в сообщении.

Высота находки – 0,5 метра, а вес превышает два килограмма. Грибу дали имя Dianjunus rex, то есть "Король дианских грибов". Эволюционно этот вид отделился от сородичей около 65 миллионов лет.

В отличие от привычных шляпочных грибов (базидиомицетов), новый вид принадлежит к сумчатым грибам (аскомицетам). Большинство представителей этой группы имеют микроскопические размеры – к ним относятся, например, плесень и сморчки. Dianjunus rex стал одним из крупнейших известных аскомицетов за всю историю.

По мнению ученых, Dianjunus rex достигает гигантских размеров благодаря эндофитно-сапротрофному переходу. Сначала гриб живет внутри здорового дерева, не нанося ему вреда, а после гибели дерева первым начинает разлагать его древесину – это дает ему преимущество перед другими грибами.

Отмечается, что в Юньнани известно свыше шести тысяч видов грибов, при этом их общее расчетное число в регионе превышает сто тысяч видов.

Ранее ученые Томского государственного университета обнаружили в регионе новые виды грибов, среди которых есть редчайшие экземпляры, ранее не встречавшиеся на территории России. Одна из находок – хруплянка чистая (Psathyrella immaculata).