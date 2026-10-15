Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее до слез трогает человеческая доброта

Фото: Legion-Media.com/Vadim Tarakanov

Телеведущая Лера Кудрявцева осталась дома из-за простуды и призналась, что плачет от доброты. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала подписчикам, что проводит свой свободный будний день дома из-за простуды. В блоге телеведущая появилась на диване под пледом. Она призналась, что чувствует слабость и страдает от насморка.

Однако слезы Кудрявцевой вызвало не плохое самочувствие. Она объяснила, что ее до глубины души трогают искренние проявления доброты, даже если они никак не связаны с ней самой.

"Я плачу от доброты. От человеческих поступков, от искренности, от того, что кто-то кому-то просто сделал что-то хорошее. Даже если это не имеет ко мне вообще никакого отношения. Меня это трогает до слез", – сказала она.

По словам Кудрявцевой, в последнее время она особенно остро замечает контраст между хорошими поступками и привычной для общества агрессией.

Из-за обилия злости, жестокости и попыток задеть друг друга обычные добрые поступки стали восприниматься как нечто необычное. Именно поэтому искреннее участие и забота вызывают у нее такую сильную эмоциональную реакцию.

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