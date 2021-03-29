Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели – СМИ

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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на морского перевозчика Inchcape Shipping.

Детали операции пока не уточняются. Также неизвестно, как скоро восстановится движение по водной артерии. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.

Судно водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров перегородило канал 23 марта. Предположительно, оно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.