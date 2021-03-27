В Суэцком канале смогли сдвинуть с места застрявшее судно – СМИ

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Буксиры смогли совсем немного сдвинуть контейнеровоз Ever Given, который ранее сел на мель поперек русла Суэцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении водной артерии Египта.

Операция, направленная на сдвиг судна, все еще продолжается. "Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться", – говорится в сообщении.

В среду, 24 марта, контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение по важной транспортной артерии. На фоне аварии в акватории случился затор более чем из 100 судов, перевозивших в том числе нефтепродукты на общую сумму порядка 400 миллионов долларов. Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Предварительной причиной случившегося стало отклонение от курса из-за сильного ветра.