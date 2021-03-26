Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не смогли снять с мели

Фото: Suez Canal Authority via AP

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который ранее перекрыл движение в Суэцком канале, не удалась. Об этом заявили в компании Bernhard Schulte Shipmanagement, сообщает Reuters.

По сведениям аварийно-спасательной группы из Нидерландов, два дополнительных буксира будут на месте происшествия 28 марта. Ожидается, что они помогут в буксировке судна.

ЧП случилось утром 24 марта. Судно длиной 400 метров направлялось из Китая в порт Роттердам. Возможной причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, оказалось полностью парализовано. Около 150 судов уже больше суток стоят в заторе.

Зарубежные СМИ успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.