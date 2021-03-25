Рогозин показал на фото заблокированный Суэцкий канал

Фото: "Роскосмос"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поделился кадром севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given. Об этом сообщается в Telegram-канале гендиректора корпорации.

Фотография была сделана из космоса.

"Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", – уточняется в посте Рогозина.

25 марта источник в компании – операторе канала Gulf Agency Company пояснил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным. Речь идет о более чем двух сутках из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

В настоящий момент операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.

Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала.