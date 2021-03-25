США обновили 10-летний рекорд по импорту нефти из России

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В 2020 году импорт нефти и нефтепродуктов в США из России достиг наибольшего уровня с 2011 года, следует из данных управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Общий объем импорта в прошлом году достиг 548 тысяч баррелей в сутки, что превышает лишь показатель 2011 года, когда поставлялось 624 тысячи баррелей в сутки, передает ТАСС.

По данным EIA, главными странами – экспортерами нефти и нефтепродуктов в США в 2020 года стали Канада (4,1 миллиона баррелей в сутки) и Мексика (750 тысяч баррелей в сутки).

Ранее эксперт прокомментировал данные, согласно которым цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 68 долларов за баррель. Он рассказал, что такое повышение цен связано с договоренностью ОПЕК+ о том, что Саудовская Аравия не станет в ближайшее время снимать добровольное ограничение в 1 миллион баррелей в сутки.