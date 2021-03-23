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Политика

17:30

Французский эксперт назвал причины сближения России с Китаем

политика

Фото: Depositphotos/Ruletkka

России надоело получать от Запада пощечины, и она все больше поворачивается к Китаю, прокомментировал РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова французский экономист и публицист Шарль Гав, основатель научно-исследовательского центра Institut des Libertés в Париже.

Ранее Лавров заявил, что Брюссель уничтожил отношения между Москвой и Евросоюзом, которые формировались длительное время. Партнерами для России остаются отдельные европейские страны, ставящие во главу угла собственные интересы.

"Очевидно, России уже надоело получать пощечины на Западе от уверенной в собственном нравственном превосходстве Европы. Она все больше поворачивается к Востоку, к Китаю, ради политического альянса и бизнеса. Россию и Китай все теснее объединяют общие интересы. В конечном итоге это крайне пагубно скажется на Европе с ее хрупкой ориентированной на экспорт экономикой", – заявил Гав.

Он подчеркнул, что темпы, с которым отдаляются Москва и Евросоюз, ускоряются. При этом на Западе все тише звучит голос суверенных государств.

"Нынешняя глобалистская и мультикультурная система на Западе управляется с помощью меньшинств и экстерриториальных судов или структур, таких как ЕС в Брюсселе, – отметил Гав. – Люди протестуют: посмотрите на Польшу, Венгрию, на желтые жилеты во Франции, на Brexit – глобалистская система чувствует угрозу и потому нападает на системы, в основе которых все еще лежат понятия о нации, как в случае с Россией или Китаем".

Эксперт убежден, что Россия и Китай теперь представляют сухопутную империю. Противостоят ей морские империи – США, Великобритания, Европа.

"Я удивлен, что Германия играет в эту игру. Я заметил, что Меркель и ее правительству не по себе. Германия никогда не была одной из морских держав в прошлом, и ее интерес заключается в расширении связей с Россией и Китаем. Немцы не очень активно участвовали в постоянном осуждении России за все и вся. Агрессивность ЕС поражает", – сказал Гав.

Он добавил, что противостояние привело к тому, что под угрозой оказались жизни европейцев. Так, отказ от российской вакцины "Спутник V" может привести к серьезным последствиям.

При этом Китай призывает своих азиатских партнеров отказаться от использования доллара в качестве валюты обмена. Шанхайский рынок нефти больше не полагается на доллар.

Гав заключил, что Европа все быстрее движется к упадку.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что власти РФ показали нежелание сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля.

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