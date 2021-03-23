Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Брюссель уничтожил отношения Москвы с Евросоюзом как организацией, сообщил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.
По его словам, Европа разрушила все механизмы, создаваемые долгие годы. В связи с этим у РФ остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами, считает глава МИД.
"Объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией у нас отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Он обратил внимание, что Москва будет готова к возобновлению отношений на основе равноправия и поиска баланса, но только тогда, когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией.
Накануне министры иностранных дел стран ЕС выразили мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с союзом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Боррель добавил, что власти РФ показали нежелание сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля.
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