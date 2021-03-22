Китай ввел ответные санкции против Евросоюза

17:55
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Власти Китая ввели ответные санкции по отношению к индивидуальным лицам и организациям ЕС после их санкций за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщает РИА Новости.
Главы МИД ЕС заявили, что внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список по причине нарушения прав человека после преследований в сторону "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Однако в МИД КНР отметили, что решение ЕС основано на лжи и искажении фактов и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также нарушением международного права.
"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию", – рассказали в МИД Китая.
Также там заявили, что Евросоюзу необходимо перестать "читать нотации" Китаю о правах человека и что в противном случае Пекин примет решительные меры.
"Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, и прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", – заключили в китайском ведомстве.
Ранее Пекин обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи делегаций двух стран в Анкоридже на Аляске. Китай охарактеризовал поведение американцев как неподобающее. По данным китайской стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен не только вышел за рамки отведенного для речи времени, но и выступил с резкой критикой КНР.
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